(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В прошлом году исполком Казани потратил 100 млн рублей на прочистку ливневок, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

В результате за год в городе прочистили 8,3 км магистральных коллекторов. Всего с 2012 года прочищено 224 км сетей – 59 процентов от всей их протяженности.

«На сегодня из тех семи аварийных участков, которые были на момент начала работы над ливневой канализацией в 2012 году, четыре ликвидированы, в том числе самый значительный, на улице Зорге, ликвидирован в 2017 году. В этом году в рамках дорожных работ планируется ликвидировать провал на улице Техническая», – приводит пресс-служба слова председателя Комитета внешнего благоустройства исполкома города Игоря Куляжева.