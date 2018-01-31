На мосту через Каму столкнулись зерновоз и экскаватор, оба водителя травмированы

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). На мосту через Каму в Алексеевском районе столкнулись грузовик-зерновоз и экскаватор, оба водителя травмированы. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о ДТП с пострадавшими поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Алексеевском районе сегодня в 3.02. Вызванные сотрудники пожарно-спасательной части №104 обнаружили на месте происшествия разлив ГСМ.

Спасатели помогли выбраться водителям из кабин транспорта и передали их сотрудникам скорой помощи. Обоих отвезли в Алексеевскую ЦРБ. Один получил резаные раны лба и ушибы, другой травмировал колено и получил травму живота.

Затем спасатели отключили аккумуляторы транспортных средств и устранили разлив нефтепродуктов.