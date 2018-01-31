Метеорологи КФУ: Уходящий январь выдал положительную аномалию

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Уходящий январь в Татарстане характеризуется выраженной положительной аномалией. Об этом заявил профессор К(П)ФУ Юрий Переведенцев, сообщает пресс-служба казанского вуза.

По словам заведующего кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, сейчас наблюдаются явные признаки неустойчивости погоды. Хотя среднесуточная температура воздуха не является критически низкой, людьми она воспринимается как очень низкая. «Все дело в биоклимате, влиянии климата на организм человека», – пояснил эксперт.

Сегодня, 31 января, а также в четверг и пятницу температура воздуха по ночам составит 17–18 градусов мороза, в отдельных районах республики эти показатели будут чуть ниже. Столбики термометров в дневные часы в эти же дни поднимутся до -12, -13 градусов.

В пятницу, 2 февраля, ожидается потепление благодаря скандинавскому циклону. Уже 3 февраля в Татарстан переместятся сильные потоки воздуха, скорость ветра достигнет 5 – 7 м/с, ожидается снегопад – выпадет до 10 мм осадков, но сильных морозов не будет.

Первая неделя февраля выдастся морозной: арктический воздух принесет похолодание, однако значительного спада температуры не предвидится. Похолодание будет в пределах нормы, подытожил профессор.