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Спорт

Татарстанский стрелок вошел в десятку лучших юниорского первенства России

31 января 2018, 17:55

Евгений Потапов отличился в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м стоя.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Четырнадцатилетний татарстанский стрелок Евгений Потапов вошел в десятку лучших на розыгрыше юниорского первенства России по стрельбе из пневматического оружия для спортсменов в возрасте до 20 лет. Турнир проходит в эти дни в Ижевёске, сообщает Федерация пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Потапов отличился в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м стоя. Татарстанец набрал 615,7 очка, тем самым выполнив норматив мастера спорта и заняв в итоговой табели о рангах 10-е место из 73.
 


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