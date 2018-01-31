Татарстанский стрелок вошел в десятку лучших юниорского первенства России

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Четырнадцатилетний татарстанский стрелок Евгений Потапов вошел в десятку лучших на розыгрыше юниорского первенства России по стрельбе из пневматического оружия для спортсменов в возрасте до 20 лет. Турнир проходит в эти дни в Ижевёске, сообщает Федерация пулевой и стендовой стрельбы РТ.

Потапов отличился в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м стоя. Татарстанец набрал 615,7 очка, тем самым выполнив норматив мастера спорта и заняв в итоговой табели о рангах 10-е место из 73.

