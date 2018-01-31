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Экономика и финансы, Политика

МИД РФ: «Северный поток-2» не повлияет на энергобезопасность ЕС

31 января 2018, 17:26

Россия выступает против намерений некоторых стран сорвать реализацию проекта газопровода.
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Официальным представителем МИД РФ назначена Мария Захарова

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Газопровод «Северный поток-2» не повлияет на энергобезопасность Европейского Союза. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РИА «Новости».

Ранее о надежде Польши на помощь Соединенных Штатов в разрешении ситуации вокруг трубопровода заявил Премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий.

«Хотелось бы еще раз напомнить польской стороне, что газопровод "Северный поток-2" не подрывает энергетическую безопасность Европы, а как раз укрепляет ее просто путем диверсификации маршрутов поставок газа и нивелирования транзитных рисков, повышения надежности газоснабжения конечных потребителей», – заметила Захарова.

Российская сторона выступает против намерений торпедировать «конструктивную инициативу в сфере энергетики», которая служит интересам европейских потребителей, добавила представитель МИД РФ.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализацией занимается компания Nord Stream 2 AG.


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