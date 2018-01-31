Роскомнадзор: «МегаФон» лидирует в области внедрения сетей LTE в России

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В минувшем году «МегаФон» ввел в эксплуатацию 21,8 тысячи базовых станций стандарта LTE (4G), что почти в два раза превышает объем строительства базовых станций этого стандарта у ближайших конкурентов. По данным Роскомнадзора на конец 2017 года, общее число базовых станций стандарта LTE в сети «МегаФона» составило 69,9 тысячи, что существенно больше чем у других операторов. Сегодня сеть «МегаФона» стандарта LTE (4G) доступна абонентам в 83 российских регионах.

В 2017 году количество базовых станций стандарта 4G операторов «большой четверки» в России выросло на 32 процента – до 159,8 тыс. объектов, говорится в отчете Роскомнадзора. На конец 2017 года «МегаФон» располагает наибольшим количеством базовых станций 4G – 65,9 тысяч. Затем следуют МТС – 45,2 тысячи, «ВымпелКом» – 26,3 тысячи и «Т2 Мобайл» – 22,2 тысячи. «МегаФон» также является лидером по общему числу базовых станций всех стандартов по итогам 2017 года.

«Недавно компания Ookla признала, что самый быстрый мобильный Интернет в России у “МегаФона“. Сегодня Роскомнадзор подтверждает наше лидерство по базовым станциям LTE. Это взаимосвязанные вещи. Лидерство по скорости на огромной территории – это следствие правильного использования ресурсов компании: большого числа базовых станций, используемой полосы частот, а также слаженной работы технических служб по планированию и настройке параметров сети. Итог: наши абоненты, используя максимальные возможности сети, с комфортом пользуются различными онлайн-сервисами», – комментирует директор по качеству сервисов инфраструктуры компании «МегаФон» Артем Могилин.

По результатам тестов скорости, проведенных российскими пользователями через приложение Speedtest, «МегаФон» стал оператором с наилучшим мобильным интернетом 4G, заняв первую позицию по скорости загрузки данных на устройство – 25,04 Мбит/с. В исследовании по России компания Ookla проанализировала данные более 7 млн 500 тыс. тестов скорости через сети всех операторов с 1 млн 500 тыс. устройств с поддержкой LTE.

Технология LTE (4G) позволяет отправлять и получать «тяжелые» файлы объемом 1 Гб и более, смотреть видео в FullHD-качестве без ожидания загрузки, пользоваться интернет-браузером с большим количеством вкладок без задержки при открытии страниц, скачивать аудио- и видеофайлы, раздавать Wi-Fi на несколько устройств, комфортно играть в онлайн-игры.

Данные Роскомнадзора

Данные компании Ookla