Институт истории АН РТ за прошедший год издал девять книг

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Институт истории им. Ш. Марджани с 2014 года участвует в трех государственных программах: «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы», «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2014 – 2019 гг.)», «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан на 2014 – 2020 годы».

Сегодня в Институте истории им. Ш. Марджани обсудили деятельность по госпрограммам в прошедшем 2017 году. В заседании участвовали заместитель министра культуры Гузель Шарипова, директор Института истории Рафаэль Хакимов, ученые учреждения.

Руководитель отдела этнологических исследований Института истории Гульнара Габдрахманова, старший научный сотрудник отдела историко-культурного наследия народов Республики Татарстан Лилия Габдрафикова, руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Ильнур Миргалимов, заместитель директора по международному сотрудничеству и связям с общественностью, руководитель Центра истории и теории национального образования им. Х. Фаезханова Марат Гибатдинов и другие рассказали о реализованных в 2017 году проектах, изданных сборниках и научных трудах.

На выставке книг в конференц-зале Института истории были представлены 15 изданий. Здесь же можно ознакомиться с журналами, которые печатаются постоянно. «В институте выходят в свет журналы об этнологии, Золотой Орде и Крымских татарах, – пояснил Марат Гибатдинов. – Была издана четвертая книга из серии “Язма мирас“, недавно получили в руки издание “Утемиш – хаджи. Кара таравих“. В этой серии издаются древние исторические источники татар, мы находим их в других архивах, делаем перевод, даем транскрипцию и вводим в науку».

Ученые в своих выступлениях рассказали о научных трудах, посвященных Великой Октябрьской революции, народам Татарстана, истории сел. В рамках реализации государственных программ в прошедшем году Институт истории им. Ш. Марджани провел пять мероприятий, это на пять меньше, чем в позапрошлом году. Для сравнения: в 2014 году по госпрограммам институт провел 15 мероприятий и издал 10 научных трудов.