Татарстанцам предлагают обсудить внесение изменений в закон РТ о народных промыслах

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Татарстанцам предлагают обсудить проект Закона РТ «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Татарстан "О народных художественных промыслах и ремеслах"». Документ размещен на портале «Открытый Татарстан», сообщает пресс-служба татарстанского парламента.

Законопроект разработан в целях приведения Закона РТ «О народных художественных промыслах и ремеслах» в соответствие с изменениями в федеральном законодательстве.

В июле 2017 года был принят Федеральный закон «О внесении изменений в статью 39 Закона РФ "Основы законодательства РФ о культуре" и статью 4 Федерального закона "О народных художественных промыслах"». Новеллой предусмотрено право органов государственной власти регионов оказывать поддержку организациям народных художественных промыслов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона «О народных художественных промыслах» Министерством промышленности и торговли РФ утвержден перечень организаций народных художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.

На сегодняшний день в перечень включены 78 организаций народных художественных промыслов из 34 субъектов Федерации. Организации народных художественных промыслов из РТ в этом перечне отсутствуют.

Законопроектом, вынесенным на обсуждение, предусматривается закрепление права органов государственной власти РТ на оказание государственной поддержки организациям народных художественных промыслов, включенных в перечень.

Обсуждение законопроекта продлится до 2 февраля.