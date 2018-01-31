Первой семье из Зеленодольска утвердили получение пособия на рождение первенца

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Первой семье из Зеленодольска вручили документы на получение ежемесячной выплаты, которую с этого года начали выдавать семьям при рождении первенца. Об этом пишут «Новости Зеленодольска».

Супруги Алина и Дмитрий Насыровы стали первыми в Зеленодольске, кто в этом году оформил документы на получение соответствующего пособия. 9 января в их семье родилась дочка Диана, и супруги сразу же написали заявление в соцзащиту.

Алина – парикмахер, работает в салоне красоты «Анюта», а Дмитрий трудится руководителем сектора в распределительном центре «Магнит». Семья отмечает, что пособие станет хорошей прибавкой к семейному бюджету.

В Татарстане размер выплаты составляет 8490 рублей. По окончании 12 месяцев родителям вновь нужно будет предоставить справки о доходах: если они не превысят установленную планку, можно рассчитывать на еще полугодовое получение пособия.

Согласно предварительному прогнозу, всего в текущем году в республике получателями новых ежемесячных выплат по рождению первенцев станут 4,6 тыс. семей. Реализацию дополнительных мер поддержки молодых семей, нуждающихся в материальном обеспечении, предложил ввести Президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей 28 ноября прошлого года.