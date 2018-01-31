Игрушки за уколы будут дарить болеющим детям в Челнах и Елабуге

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Пациенты Камского детского медицинского центра будут получать игрушки за уколы. Награду за болезненную процедуру ребенок сможет самостоятельно выбрать в «Коробке храбрости», сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Придумали подбадривающий малышей проект региональная общественная организация молодежи и детей-инвалидов «Планета добра» и благотворительный фонд «Клуб добряков».

«Коробка храбрости» существует уже в 30 городах России, в том числе и в Казани. Теперь проект запустили в Набережных Челнах и Елабуге.

Все желающие поддержать проект и детей могут пополнить «Коробки храбрости» в Набережных Челнах в специальных пунктах приема.

«Нельзя бьющиеся (стеклянные и керамические), непрочные, острые или пушистые игрушки, косметику и заколки», – поясняется в сообщении организаторов проекта.

За дополнительной информацией о сборе и качестве игрушек можно обратиться к общественникам в группе региональной общественной организации молодежи и детей-инвалидов «Планета добра» в социальной сети «ВКонтакте».