Строительство второго терминала аэропорта «Бегишево» начнется в этом году

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В прошедшем году было принято решение о строительстве второго терминала аэропорта «Бегишево», оно начнется уже в этом году. В эксплуатацию терминал планируется ввести в 2020-м, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Аэропорт «Бегишево» в прошлом году обслужил 587 тыс. 775 пассажиров. По сравнению с 2016 годом пассажиропоток увеличился на 50 процентов.

Основной рост наблюдается в направлении Москвы – 472 тыс. 445 человек, или 80 процентов от общего объема пассажиропотока. Также популярными направлениями стали Анталия, Симферополь, Стамбул, Сочи и Анапа.

Всего за прошлый год на международных воздушных линиях были обслужены 69 тыс. 328 пассажиров.

«Все это позволило "Бегишево" войти в топ-40 аэропортов России по объему перевозок и стать лучшим аэропортом страны с пассажиропотоком до 1 млн человек по версии премии "Воздушные ворота России"», – говорится в сообщении компании.