(Казань, 31 января, «Татар-информ», Анна Тарлецкая). Российская певица Алина Ивах уверена в большом вокальном будущем Тюлячей. Она заявила об этом в ходе занятий по вокалу и актерскому мастерству для юных участников фестиваля «Созвездие-Йолдызлык».

Занятия проходили вечером 30 января в районном Доме культуры, который в этот вечер был до отказа заполнен желающими получить рекомендации от членов жюри фестиваля. Занятия по конферансу провели артист Дмитрий Платонов и генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов, хореографическими уроками заведовала главный балетмейстер Госансамбля РТ Раиля Гарипова.

Алина Ивах рассказала корреспонденту ИА «Татар-информ», что получить ценные советы по подготовке номера пришли дети самых разных возрастов: «Очень много было малышей детсадовского возраста, пяти-шести лет. Замечательный вокальный коллектив девушек 15 – 16 лет мне понравился, у них опытный преподаватель. Однако и поработать есть над чем».

Заведующая труппой Московского губернского театра, певица и телеведущая порекомендовала младшим вокалистам больше заниматься музыкальной грамотой.

Тюлячинские педагоги будут решать этот вопрос еженедельными уроками сольфеджио, как в музыкальных школах. Старшим участникам Ивах советует больше внимание уделять актерскому искусству. «Песню недостаточно просто спеть. Надо преподнести ее, достойно представить, создать цельный образ», – пояснила она.

Следующие выездные мастер-классы, на которые отправится Алина Ивах с другими членами жюри, состоятся уже в 20-х числах февраля. Их можно будет посетить во время первого зонального этапа фестиваля «Созвездие-Йолдызлык» в Агрызском районе.