В Менделеевском районе РТ выбрали лучшего воспитателя

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). На базе Менделеевского детского сада № 7 подвели итоги второго тура конкурса профмастерства «Воспитатель-2018», сообщает ИЦ «Менделеевск».
В результате отбора во второй тур прошли трое педагогов – Наталья Кузнецова (детский сад № 7), Хасания Сафинова (детский сад № 2) и Ангелина Красильникова (детский сад № 12).
Все трое представили творческие презентации. Кузнецова и Сафинова выбрали тему экологического воспитания, а учитель-логопед Красильникова – инновационные методы в обучении дошкольников.
В результате Ангелина Красильникова заняла первое место, Хасания Сафинова – второе, а Наталья Кузнецова – третье. Теперь педагогам предстоит сразиться на зональном этапе республиканского тура всероссийского конкурса «Воспитатель года России».