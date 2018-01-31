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В Казань впервые приедет праправнучка Федора Шаляпина

31 января 2018, 17:40 , Фото: пресс-служба оркестра La Primavera

В Казань впервые приедет праправнучка Федора Шаляпина Экс-солистка «Новой оперы» и «Геликон-оперы» Ольга Орловская выступит с оркестром La Primavera и проведет творческую встречу в музее Горького.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В Казань приедет праправнучка Федора Шаляпина, оперная певица Ольга Орловская. 7 февраля экс-солистка «Новой оперы» и «Геликон-оперы», сопрано Новосибирского театра оперы и балета выступит с Казанским камерным оркестром La Primavera в ГБКЗ им. С. Сайдашева в программе «Приношение Шаляпину».

В Литературно-мемориальном музее им. А. Горького 4 февраля артистка проведет творческую встречу, во время которой задать свои вопросы смогут все желающие.

В Казани Ольга Орловская выступит впервые. В ее исполнении зрители услышат арии из опер итальянских композиторов Франческо Чилеа, Арриго Бойто, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и чешского маэстро Антонина Дворжака.


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