В Казань впервые приедет праправнучка Федора Шаляпина

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Ольга Голыжбина). В Казань приедет праправнучка Федора Шаляпина, оперная певица Ольга Орловская. 7 февраля экс-солистка «Новой оперы» и «Геликон-оперы», сопрано Новосибирского театра оперы и балета выступит с Казанским камерным оркестром La Primavera в ГБКЗ им. С. Сайдашева в программе «Приношение Шаляпину».

В Литературно-мемориальном музее им. А. Горького 4 февраля артистка проведет творческую встречу, во время которой задать свои вопросы смогут все желающие.

В Казани Ольга Орловская выступит впервые. В ее исполнении зрители услышат арии из опер итальянских композиторов Франческо Чилеа, Арриго Бойто, Винченцо Беллини, Гаэтано Доницетти и чешского маэстро Антонина Дворжака.