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Сельское хозяйство

Глава Минсельхоза России призвал расширять посевные площади под сою и рапс

31 января 2018, 19:31

Соя и рапс востребованы на мировом рынке, отметил Александр Ткачев.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Сегодня в Москве на всероссийском агросовещании, которое прошло по программе выставки «MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2018», министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев призвал расширять посевные площади под масличные культуры – сою и рапс. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Имеющиеся перерабатывающие мощности позволяют увеличить объем производства рапса на переработку в два-три раза. Соя и рапс востребованы на мировом рынке и могут стать конкурентоспособной и перспективной экспортной позицией России», – заметил министр.

В России в этом году общая посевная площадь должна составить 80,4 млн га. Ожидается, что яровые культуры займут 53,4 млн га, увеличатся площади под сою, рапс, лен, ячмень и кормовые культуры.

Министр отметил высокие достижения аграрной отрасли в получении рекордных урожаев в прошлом году. Так, впервые за всю историю в России было собрано 134 млн т зерна, в том числе – почти 86 млн т пшеницы. Производство тепличных овощей выросло на 34 процента за два последних года. Успешно реализуется Госпрограмма по развитию садоводства, по которой за пять лет заложено 73 тыс. га садов (ежегодный рост составляет около 15 тыс. га).


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