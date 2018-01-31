Экс-министра транспорта РТ Швецова обязали являться к следователю по первому требованию

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Экс-вице-премьера Татарстана Владимира Швецова обязали являться к следователю по первому зову, сообщил ИА «Татар-информ» собственный источник.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщило, что бывший министр транспорта РТ был задержан по уголовному делу о превышении должностных полномочий.

Однако позже источник сообщил агентству, что у Швецова серьезные проблемы со здоровьем, и он госпитализирован в Республиканскую клиническую больницу. Там он находился под охраной.

Арестовывать экс-министра, который находится на больничной койке, не стали, в отношении него избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Документы, регламентирующие меру принуждения, Швецову, по данным источника агентства, привезли в больницу, там он их и подписал.