В Краснодаре полицейские поймали мужчину, укравшего три миллиона из сумки в казанском кафе

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Полиция поймала 41-летнего мужчину, укравшего крупную сумму денег из забытой в кафе сумки, сообщает пресс-служба УМВД России по Казани.

В начале декабря прошлого года в полицию обратился мужчина и рассказал, что в кафе в Ново-Савиновском районе у него украли три миллиона рублей. Он ненадолго отвлекся, оставив в сумке наличность, а когда вернулся на место, то в сумке денег уже не было.

Задержанный житель Краснодара – уроженец страны ближнего зарубежья, ранее неоднократно судим. Чтобы его задержать, сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска УМВД России по Казани вместе с коллегами из отдела полиции «Ямашевский» выехали в служебную командировку в Краснодар.

В настоящее время подозреваемый доставлен в Казань и заключен под стражу.