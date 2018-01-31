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NASA запустило прямую трансляцию суперлуния и затмения Луны

31 января 2018, 16:21

Яркость естественного спутника Земли превышает стандартную на 14 процентов.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 5.30 по времени восточного побережья США (13.30 по Москве) запустило прямую трансляцию суперлуния и затмения Луны. Об этом сообщает «Российская газета».

Уникальность затмения состоит в том, что видимый диаметр естественного спутника Земли будет превышать обычный на 8 процентов. При этом его яркость окажется выше стандартной на 14 процентов.

В обеспечении трансляции задействованы телескопы Летно-исследовательского центра имени Армстронга на авиабазе Эдвардс, Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и обсерватории Маунт-Леммон Университета Аризоны. 


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