NASA запустило прямую трансляцию суперлуния и затмения Луны

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в 5.30 по времени восточного побережья США (13.30 по Москве) запустило прямую трансляцию суперлуния и затмения Луны. Об этом сообщает «Российская газета».

Уникальность затмения состоит в том, что видимый диаметр естественного спутника Земли будет превышать обычный на 8 процентов. При этом его яркость окажется выше стандартной на 14 процентов.

В обеспечении трансляции задействованы телескопы Летно-исследовательского центра имени Армстронга на авиабазе Эдвардс, Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе и обсерватории Маунт-Леммон Университета Аризоны.