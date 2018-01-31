Экс-руководителя Пестречинского исполкома суд отправил под домашний арест

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Суд отправил под домашний арест бывшего руководителя исполкома Пестречинского района по подозрению в махинациях с землей, это стало известно ИА «Татар-информ» из собственных источников.

Накануне ИА «Татар-информ» сообщило, что бывший руководитель исполкома Пестречинского района задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Следователи СКР открыли уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, с февраля по апрель сотрудники Палаты земельных и имущественных отношений и исполкома Пестречинского района отдавали земельные участки под индивидуальное жилищное строительство без аукционов.

Следствие полагает, что чиновники осознавали, что обходят закон, и решили подстраховаться нехитрым способом. Они давали объявления в СМИ о предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством. Люди, которым была нужна земля под строительство, не обращали на эти объявления внимания. Чиновники договаривались со «своими клиентами» и во время заключения договора меняли пункт, в котором оговаривалась возможность застройки.

В результате этих уловок Пестречинскому муниципалитету был нанесен существенный ущерб.