На лыжной базе «Алмаш» в Нижнекамске снесут будку, в которой была убита Гульшат Котенкова

(Набережные Челны, 31 января, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске на территории лыжной базы решили снести будку, в которой была убита Гульшат Котенкова. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили на учебно-тренировочной базе «Алмаш».

Сотрудники учебно-тренировочной базы «Алмаш» до сих пор не могут прийти в себя после случившегося на их территории. Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жительница Нижнекамска Гульшат Котенкова пропала вечером 9 января, ночью ее нашли убитой, а спустя сутки полицейские задержали предполагаемого убийцу. На допросе 37-летний Данила Котенев рассказал, что Гульшат он встретил на лыжне, начал с ней препираться, потом силой затащил за собой в будку, которая стояла поблизости.

«Мы хотим снести эту злополучную будку, но никак не можем найти ее владельца, чтобы получить разрешение на снос. О том, что согласие собственника должно быть получено, нас предупредила прокуратура. Но это оказалось не так-то просто сделать. Если бы не формальности, давно бы сравняли эту будку с землей. Когда ее не будет, местность станет открытой и будет хорошо просматриваться», — сообщили на лыжной базе.

Как выяснилось, кроме этого, были предприняты и другие меры усиления охраны территории. Руководство лыжной базы наняло еще одного охранника, который отныне дежурит на входе в учебно-тренировочную базу «Алмаш». Также ежедневно территорию лыжной базы патрулируют на снегоходе двое полицейских. Они заступают на дежурство в 15 часов и объезжают территорию до 22 часов.