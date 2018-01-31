В Сети появилось фото игрока «Рубина» Сонга в форме лондонского «Арсенала»

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В Интернете появилась фотография камерунского полузащитника казанского «Рубина» Алекса Сонга в форме лондонского «Арсенала». Как сообщается в «Твиттере» пользователя samuelJayC, футболист тренируется с лондонцами, за которых выступал с 2005-го по 2012 год.

В нынешнем сезоне РФПЛ 30-летний камерунец выходил на поле шесть раз, забив один мяч в игре с тульским «Арсеналом». В начале января главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев настоятельно рекомендовал своим легионерам искать новые команды.

На данный момент новые команды подыскали четыре легионера «Рубина». Исландский защитник Рагнар Сигурдссон перешел в «Ростов», его коллега по амплуа швейцарец Мориц Бауэр – в английский «Сток Сити», французский хавбек Янн М’Вила вернулся на родину в «Сент-Этьен», как и хорватский полузащитник Мийо Цакташ в «Хайдук» из Сплита.

Работают в составе «Рубина» на втором зимнем сборе в Турции испанский защитник Сесар Навас, турецкий хавбек Гекдениз Караданиз, иранский полузащитник Реза Шакири и его соотечественник нападающий Сердар Азмун.

Продолжают искать новые команды по рекомендации «Рубина» бельгийский хавбек Максим Лестьенн, его испанский коллега по амплуа Рубен Рочина.