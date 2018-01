В Сети появилось фото игрока «Рубина» Сонга в форме лондонского «Арсенала»

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Сергей Гаврилов). В Интернете появилась фотография камерунского полузащитника казанского «Рубина» Алекса Сонга в форме лондонского «Арсенала». Как сообщается в «Твиттере» пользователя samuelJayC, футболист тренируется с лондонцами, за которых выступал с 2005-го по 2012 год.

В нынешнем сезоне РФПЛ 30-летний камерунец выходил на поле шесть раз, забив один мяч в игре с тульским «Арсеналом». В начале января главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев настоятельно рекомендовал своим легионерам искать новые команды.

На данный момент новые команды подыскали четыре легионера «Рубина». Исландский защитник Рагнар Сигурдссон перешел в «Ростов», его коллега по амплуа швейцарец Мориц Бауэр – в английский «Сток Сити», французский хавбек Янн М’Вила вернулся на родину в «Сент-Этьен», как и хорватский полузащитник Мийо Цакташ в «Хайдук» из Сплита.

Работают в составе «Рубина» на втором зимнем сборе в Турции испанский защитник Сесар Навас, турецкий хавбек Гекдениз Караданиз, иранский полузащитник Реза Шакири и его соотечественник нападающий Сердар Азмун.

Продолжают искать новые команды по рекомендации «Рубина» бельгийский хавбек Максим Лестьенн, его испанский коллега по амплуа Рубен Рочина.

Alex Song has been released by Rubin Kazan and is training with Arsenal. #afc pic.twitter.com/eINlsYCATj