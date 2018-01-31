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Казань присоединится ко Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений

31 января 2018, 16:10

Казань присоединится ко Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН провозгласила первую неделю февраля каждого года праздником всех религий, вероисповеданий и конфессий.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Казань присоединится ко Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями, которая была провозглашена Генеральной Ассомблеей ООН в 2010 году. Об этом стало известно сегодня во время прямого моста МИА «Россия сегодня» Москва – Симферополь – Казань, площадкой которого в Татарстане выступило агентство «Татар-информ». На публичную дискуссию от столицы республики были приглашены также представители ислама и буддизма.

Видеомост Казань-Москва-Симферополь о межконфессиональных отношениях

«Мы всегда были приверженцами того, чтобы наши отношения в Татарстане были теплыми, никогда не пересекались. Нам необходимо быть добрыми соседями, ведь вернуть сердца людей – вот важнейшая задача церкви Христовой. На почве Татарстана нам всем дана возможность себя реализовать, – подчеркнул заместитель управляющего Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви Василий Кириллов. – Для нас открыты все двери, чем мы и стараемся пользоваться. Сейчас идет тенденция возрождения. Елабуга и Чистополь всегда были центрами старообрядческой церкви. К сожалению, во время советских гонений было многое утрачено, но здесь, в Татарстане, нам дано право пользоваться всеми благами».

По словам Кириллова, Казанско-Вятской епархии Старообрядческой церкви в Казани был передан кафедральный собор, где вскоре откроется музей старообрядчества. На цокольном этаже здания, отведенном для музея, уже завершены строительные работы, специалисты приступили к отделке помещения.

Видеомост Казань-Москва-Симферополь о межконфессиональных отношениях

«Я хотел бы процитировать патриарха Кирилла. Как-то мне довелось слушать его проповедь, и он сказал следующую формулу в отношении мусульман и всех других конфессий, очень красивую и очень правильную: “Мы должны жить в мире, но не перемешиваться“. На мой взгляд, это очень верная формула, абсолютно верная и точная директива для применения в своей жизни», – отметил советник муфтия РТ по шариатским вопросам Булат Мубараков.

Президент Буддийского центра Алмазного пути традиции Карма Кагью Казани Тимур Аюпов в своем слове решил обратиться к истории. Спикер отметил, что Татарстан действительно является примером взаимодействия людей разных конфессий. Аюпов напомнил, что в свое время на земле нынешней Республики Татарстан существовало Булгарское государство, преемником которого стало Казанское ханство. Булгарское государство изначально стояло на торговых путях, что автоматически влияло на налаживание позитивной межрелигиозной атмосферы.

Видеомост Казань-Москва-Симферополь о межконфессиональных отношениях

В московском пресс-центре МИА «Россия сегодня» дискуссию поддержал председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов. Эти дни, объявленные неделей гармоничных межконфессиональных отношений, должны подтолкнуть духовных лидеров России разных конфессий к тому, чтобы пересмотреть некоторые моменты», – отметил он. В частности, Аляутдинов подчеркнул, что «некоторые» с трудом принимают решения о сотрудничестве и совместных межконфессиональных проектах. Муфтий Москвы выразил надежду на более активное участие в общих делах представителей различных конфессий, приведя в пример грядущую гуманитарную миссию в Сирию, организованную совместно с РПЦ.

Из Симферополя на связь сегодня вышли делегаты от РПЦ, Духовного управления мусульман Республики Крым и Главного раввината России. Cекретарь Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Александр Якушечкин отметил, что, возможно, решающую роль в мирном сосуществовании конфессий в Крыму играет объединенный Совет религиозных организаций Крыма «Мир – дар божий», который существует с 1992 года и включает представителей восьми конфессий.

 


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