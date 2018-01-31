(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Казань присоединится ко Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений между всеми религиями, вероисповеданиями и конфессиями, которая была провозглашена Генеральной Ассомблеей ООН в 2010 году. Об этом стало известно сегодня во время прямого моста МИА «Россия сегодня» Москва – Симферополь – Казань, площадкой которого в Татарстане выступило агентство «Татар-информ». На публичную дискуссию от столицы республики были приглашены также представители ислама и буддизма.

«Мы всегда были приверженцами того, чтобы наши отношения в Татарстане были теплыми, никогда не пересекались. Нам необходимо быть добрыми соседями, ведь вернуть сердца людей – вот важнейшая задача церкви Христовой. На почве Татарстана нам всем дана возможность себя реализовать, – подчеркнул заместитель управляющего Казанско-Вятской епархии Русской Православной Старообрядческой Церкви Василий Кириллов. – Для нас открыты все двери, чем мы и стараемся пользоваться. Сейчас идет тенденция возрождения. Елабуга и Чистополь всегда были центрами старообрядческой церкви. К сожалению, во время советских гонений было многое утрачено, но здесь, в Татарстане, нам дано право пользоваться всеми благами».

По словам Кириллова, Казанско-Вятской епархии Старообрядческой церкви в Казани был передан кафедральный собор, где вскоре откроется музей старообрядчества. На цокольном этаже здания, отведенном для музея, уже завершены строительные работы, специалисты приступили к отделке помещения.

«Я хотел бы процитировать патриарха Кирилла. Как-то мне довелось слушать его проповедь, и он сказал следующую формулу в отношении мусульман и всех других конфессий, очень красивую и очень правильную: “Мы должны жить в мире, но не перемешиваться“. На мой взгляд, это очень верная формула, абсолютно верная и точная директива для применения в своей жизни», – отметил советник муфтия РТ по шариатским вопросам Булат Мубараков.

Президент Буддийского центра Алмазного пути традиции Карма Кагью Казани Тимур Аюпов в своем слове решил обратиться к истории. Спикер отметил, что Татарстан действительно является примером взаимодействия людей разных конфессий. Аюпов напомнил, что в свое время на земле нынешней Республики Татарстан существовало Булгарское государство, преемником которого стало Казанское ханство. Булгарское государство изначально стояло на торговых путях, что автоматически влияло на налаживание позитивной межрелигиозной атмосферы.

В московском пресс-центре МИА «Россия сегодня» дискуссию поддержал председатель Духовного управления мусульман Москвы Ильдар Аляутдинов. Эти дни, объявленные неделей гармоничных межконфессиональных отношений, должны подтолкнуть духовных лидеров России разных конфессий к тому, чтобы пересмотреть некоторые моменты», – отметил он. В частности, Аляутдинов подчеркнул, что «некоторые» с трудом принимают решения о сотрудничестве и совместных межконфессиональных проектах. Муфтий Москвы выразил надежду на более активное участие в общих делах представителей различных конфессий, приведя в пример грядущую гуманитарную миссию в Сирию, организованную совместно с РПЦ.

Из Симферополя на связь сегодня вышли делегаты от РПЦ, Духовного управления мусульман Республики Крым и Главного раввината России. Cекретарь Симферопольской и Крымской епархии, протоиерей Александр Якушечкин отметил, что, возможно, решающую роль в мирном сосуществовании конфессий в Крыму играет объединенный Совет религиозных организаций Крыма «Мир – дар божий», который существует с 1992 года и включает представителей восьми конфессий.