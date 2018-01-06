Общественница Волынец сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Путина

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Председатель Национального родительского комитета, мать четверых детей из Казани Ирина Волынец объявила о снятии своей кандидатуры с выборов Президента РФ в пользу действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин в своей предвыборной кампании сфокусирует свое внимание на институте семьи и его материальной поддержке. Предложенный им пакет социальных мер по поддержке семей с детьми во многом созвучен ее предвыборной программе, пояснила свое решение Волынец.

Кандидат от Народной партии России при этом отметила, что ей удалось собрать 105 тыс. подписей при необходимости представить в Центральную избирательную комиссию 100 тыс.