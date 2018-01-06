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Общественница Волынец сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Путина

31 января 2018, 16:00 , Фото: facebook.com/irina2900511

Общественница Волынец сняла свою кандидатуру с выборов в пользу Путина Предложенные действующим главой государства меры по поддержке семей с детьми во многом созвучны ее предвыборной программе, уверена Волынец.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Председатель Национального родительского комитета, мать четверых детей из Казани Ирина Волынец объявила о снятии своей кандидатуры с выборов Президента РФ в пользу действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин в своей предвыборной кампании сфокусирует свое внимание на институте семьи и его материальной поддержке. Предложенный им пакет социальных мер по поддержке семей с детьми во многом созвучен ее предвыборной программе, пояснила свое решение Волынец.

Кандидат от Народной партии России при этом отметила, что ей удалось собрать 105 тыс. подписей при необходимости представить в Центральную избирательную комиссию 100 тыс.


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