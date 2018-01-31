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В Киеве скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк

31 января 2018, 15:47 , Фото: http://gordonua.com

В Киеве скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк Летчик-испытатель умер в парке «Царское село» до приезда машины скорой помощи.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Киеве на 68-м году жизни скончался первый украинский космонавт Леонид Каденюк. Об этом сообщает УНН со ссылкой на окружение космонавта.

По словам источника агентства, Каденюк умер в столичном парке «Царское село». Смерть наступила до приезда машины скорой помощи.

Соболезнования в связи со смертью космонавта выразил Президент Украины Петр Порошенко. «Ушел в вечность Леонид Каденюк. Он стал в славный ряд украинцев, что прокладывали человечеству дорогу к звездам. Кибальчич, Кондратюк, Королев и другие. Вечная память первому космонавту независимой Украины», – написал он в своем микроблоге в Twitter’е.

Леонид Каденюк родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы Хотинского района Черновицкой области УССР. Участвовал в испытаниях советского космического корабля многоразового использования «Буран». С 19 ноября по 5 декабря 1997 года совершил космический полет на американском шаттле «Колумбия». Удостоен звания Героя Украины. 


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