Армен Джигарханян попал в больницу в бессознательном состоянии

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Российского актера и режиссера Армена Джигарханяна увезли в больницу в бессознательном состоянии из-за проблем с сердцем, сообщает ТАСС.



По данным собеседника агентства, причиной плохого самочувствия артиста стала недолеченная пневмония.



В театре Джигарханяна подтвердили госпитализацию режиссера, при этом отметив, что «он человек экспрессивный, может и завтра выйти из больницы».

За последние несколько месяцев это уже третья госпитализация Джигарханяна. В ноябре народному артисту СССР стало плохо на фоне диабета, а 17 января он был госпитализирован из-за подозрений на гипертонический криз. Однако во время обследования никаких заболеваний выявлено не было, и врачи выписали актера 23 января.