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Аэропорт «Казань» определил самых пунктуальных авиаперевозчиков

31 января 2018, 16:36

Конкурс пунктуальности проводится среди авиакомпаний, осуществляющих полеты из Казани с частотой не менее двух раз в неделю.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Международный аэропорт «Казань» подвел итоги ежемесячного конкурса пунктуальности среди авиакомпаний-партнеров. Самыми точными перевозчиками в декабре прошлого года стали «ЮВТ АЭРО», «Россия», «ЮТэйр», Finnair, Azerbaijan Airlines и Uzbekistan Airways. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Конкурс пунктуальности проводится среди авиакомпаний, осуществляющих полеты из Казани с частотой не менее двух раз в неделю.

Лидером рейтинга в первой номинации (авиакомпании, имеющие регистрацию в РФ) за декабрь стала авиакомпания «ЮВТ АЭРО».

Во второй номинации (авиакомпании, имеющие регистрацию в странах СНГ и дальнего зарубежья) победителем признана авиакомпания Finnair.

«Выявление победителя осуществляется исходя из определения коэффициента пунктуальности, учитывающего наибольшее количество выполненных рейсов, количество задержек и показателя регулярности», – поясняется в сообщении пресс-службы аэропорта. 


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