В «Татар-информ» подвели итоги медиашколы «Поколение М»

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Арсений Маврин). Подведены итоги совместного проекта компании МТС и информационного агентства «Татар-информ» – медиашкола «Поколение М».

Участниками проекта стали более 40 юных журналистов и блогеров. На протяжении трех недель своим опытом с ними делились эксперты – известные медиаперсоны Татарстана, среди которых два журналиста, видеооператор, известный сетевой обозреватель.

Как в настоящей школе, участникам проекта задавались домашние задания. Несмотря на то что справились с заданиями не все, каждый участник, дошедший до финала, узнал много нового и полезного о современном медиамире.

Главный приз за активность и креативность достался молодому, но стремительно набирающему популярность блогеру Азалии Зиатдиновой, выложившей на портале pokolenie.mts.ru креативный видеоролик про медиашколу, а также несколько телевизионных сюжетов, где она выступила в качестве корреспондента проекта «ТИН-клуб».

Но самым главным и ученики медиашколы «Поколение М», и сами эксперты назвали уникальное общение единомышленников, которое состоялось на площадке информагентства «Татар-информ». Причем новые знания и впечатления, по признанию самих сторон, получили все участники процесса.

«Занятия казанского этапа медиашколы, оказавшегося одним из самых масштабных среди регионов России, завершены. Но сам благотворительный проект продолжается. На сайте “Поколение М” по-прежнему можно выкладывать свои творческие работы. Каждая активность участников пополняет копилку добра баллами, которые компания МТС переводит из виртуальных баллов в реальные деньги на лечение тяжелобольных детей», – напомнила руководитель пресс-службы МТС в Татарстане Екатерина Гаврилова.

До конца апреля продолжится прием работ в стиле блогинга и ТВ-журналистики в рамках проекта «Поколение М», поэтому шанс стать победителем и отправиться в Москву на съемки телевизионного шоу есть у каждого. Нужно только постараться.