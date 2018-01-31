Педагог из Нижнекамска установила рекорд по прыжкам на скакалке в шоу «Я могу»

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Преподаватель Нижнекамского филиала Казанского инновационного университета Светлана Головачева попала в российскую книгу рекордов Гиннеса, прыгнув на скакалке в шоу Леонида Якубовича «Я могу», сообщается на сайте Нижнекамского района.



Светлана Головачева, принимая участие в программе на «Первом канале», прыгнула за один час 11 тыс. 300 раз. В эфир программа выйдет 4 февраля.



Рекордсменка рассказала, что планировала прыгнуть за один час более 11 тыс. обычных прыжков на скакалке, а фактически во время исполнения рекорда ей удалось прыгнуть 11 тыс. 300 раз. После этого рекорд официально зафиксировали в книге рекордов Гиннесса, а победительница получила сертификат, подтверждающий рекорд и выигрыш 50 тыс. рублей.



Светлане Головачевой 52 года. По словам педагога, ведущий программы Леонид Якубович не сразу поверил в это. Чтобы достичь результата, Светлана Головачева в течение 20 лет занималась скипингом (прыжки на скакалке – прим.ред.).



Сейчас педагог готовится побить мировой рекорд по двойным прыжкам на скакалке. На данный момент мировой рекорд составляет 151 прыжок в минуту, а Светлане Головачевой удается прыгнуть пока 146.