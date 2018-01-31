В июле этого года в Пестрецах появится новый бассейн

(Пестрецы, 31 января, «Татар-информ», Лилия Чанышева). Строительство плавательного бассейна в поселке Пестрецы завершено на 40 процентов, объект будет сдан в эксплуатацию в июле этого года. Об этом сообщил заместитель главного инженера подрядной организации Азат Ганиев во время организованного пресс-тура на объект строительства.

Как отметил инженер компании, здание начали строить в августе прошлого года. Сейчас на объекте ведутся масштабные строительные работы.

«На сегодняшний день завершена работа по всем монолитным конструкциям, металлоконструкциям, смонтированы все стеновые панели. Сделаны все кирпичные перегородки в помещениях. Сейчас выполняются работы по остеклению, а также строительству инженерной системы, куда входит отопление, вентиляция, водопровод, канализация», — рассказал Ганиев.

Журналистам показали две будущие чаши бассейна — для детей и взрослых. Чаша для взрослых будет иметь размеры 25 м на 8,5 м. Его глубина составит 1,6 − 1,8 м. Одновременно чаша сможет вместить 40 взрослых.

В бассейне будет комфортно даже самым юным посетителям — детская чаша бассейна будет иметь размеры 10 на 6 м, его глубина составит 0,6 – 1 м, этого вполне достаточно для безопасного плавания и тренировок. В одну смену смогут поплавать 18 детей, добавил заместитель главного инженера.

Азат Ганиев подчеркнул, что в проекте предусмотрены все удобства для посещения бассейна людьми с ограниченными возможностями. Для них в здании строят отдельные помещения — две раздевалки и санузлы.

В здании строят медицинский пункт, где посетителям смогут оказать первую помощь при травмах и несчастных случаях. Для проведения санитарно-химических и бактериологических исследований оборудуют лабораторию.

По словам Ганиева, «коробка» здания будет готова уже в мае. Весной компания займется благоустройством территории — строительством площадки перед зданием бассейна, а также стоянки на 10 машино-мест.

«Здесь хорошее место для бассейна, центр Пестрецов. Рядом детский сад, школа. Неподалеку от этого места Ледовый дворец, который наша компания сдала в 2013 году», — отметил специалист.

Проект бассейна является типовым — одновременно аналогичные объекты строят в Апастовском, Атнинском, Верхнеуслонском, Нижнекамском, Мамадышском, Тукаевском и Тюлячинском районах. Все бассейны планируется сдать в эксплуатацию летом этого года.