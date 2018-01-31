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Общество

Активисты ОНФ пожаловались на работу коммунальных служб Казани

31 января 2018, 16:59

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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Активисты Татарстанского отделения Общероссийского народного фронта направили обращения в адрес исполкома Казани и Управления ГИБДД с жалобой на ситуацию, создавшуюся в городе из-за обильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ОНФ.

Активисты провели выездной мониторинг центральных улиц Казани, чтобы проверить состояние проезжей части и тротуаров, а также дворовых детских площадок. Выборочно были проверены улицы Абжалилова, Пушкина, Татарстана, Камала и Галактионова, отмечается в сообщении.

Общественники зафиксировали двухметровые завалы снега на автобусных остановках, а также засыпанные снегом автобусные полосы и детские площадки внутри дворов.


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