Активисты ОНФ пожаловались на работу коммунальных служб Казани

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Активисты Татарстанского отделения Общероссийского народного фронта направили обращения в адрес исполкома Казани и Управления ГИБДД с жалобой на ситуацию, создавшуюся в городе из-за обильного снегопада. Об этом сообщает пресс-служба регионального филиала ОНФ.

Активисты провели выездной мониторинг центральных улиц Казани, чтобы проверить состояние проезжей части и тротуаров, а также дворовых детских площадок. Выборочно были проверены улицы Абжалилова, Пушкина, Татарстана, Камала и Галактионова, отмечается в сообщении.

Общественники зафиксировали двухметровые завалы снега на автобусных остановках, а также засыпанные снегом автобусные полосы и детские площадки внутри дворов.