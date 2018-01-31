В Казани суд оштрафовал на 300 тысяч производителя нелицензионных лекарств для пчел

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани суд оштрафовал на 300 тысяч рублей производителя нелицензионных лекарств для пчел. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Советский райсуд Казани признал виновным 57-летнего руководителя предприятия в незаконной фармацевтической деятельности. Как выяснили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ, он организовал незаконное производство лекарств «Бипин» и «Аскоцин», предназначенных для лечения медоносных пчел. Лицензии на производство этих препаратов он не имел.

В итоге с января 2015 года по март 2017 года предприятие фигуранта уголовного дела произвело препаратов на общую сумму более 2 млн рублей. Обвиняемый также организовал сбыт «Бипина» предприятию в Краснодарском крае. Туда было поставлено 4 800 ампул по 0,5 мл и 7 700 ампул по 1 мл лекарственного средства на общую сумму более 190 тысяч рублей.

Свою вину он полностью признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей в доход государства.