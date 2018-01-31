Работа над новыми сериями мультсериала «Простоквашино» близится к финалу

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Уже этой весной зрители увидят новые серии мультсериала «Простоквашино». Сейчас работа над ними близится к завершению, пишет газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу киностудии.



Длительность каждой серии мультфильма, выполненного в смешанной технике 2D и 3D, составит шесть с половиной минут. Генеральным продюсером проекта выступила Алена Оятьева, художественным руководителем – Елена Чернова, креативным продюсером и шеф-редактором – Маргарита Брусницина.



Оятьева отметила, что перед творческой командой стоит интересная задача – сохранить атмосферу старого мультфильма и привнести в него современные реалии.

По словам председателя правления студии Юлианы Слащевой, задача нового проекта – показать, как изменилось Простоквашино вместе со страной за последние десятилетия, а также вовлечь детей в новые приключения персонажей когда-то так полюбившейся всем истории, которая повествует о вечных ценностях.



Ранее сообщалось, что в 2018 году киностудия выпустит семь новых сериалов и пилотную серию мультфильма «Попугай Кеша», которая будет начинаться со стендапа главного героя, специально написанного для детей.