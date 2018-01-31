В прошлом году в РТ выделили более 1,5 млрд рублей на поддержку личных подсобных хозяйств

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В прошлом году Татарстан выделил более 1,5 млрд рублей на поддержку личных подсобных хозяйств. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Из них только на содержание дойного стада пошло более 360 млн рублей. На поддержку строительства мини-ферм в прошлом году было выделено 75 млн рублей. Гражданам, которые содержат не менее трех коров и берут обязательство довести их количество до восьми и более, выделялось по 200 тыс. рублей», – сообщил собеседник агентства.

Фермерам с одной или двумя коровами, которые хотят увеличить поголовье до пяти животных, выделялось по 120 тыс. рублей.

«Есть новшество: для тех, кто имеет пять коров и берет обязательство увеличить поголовье на пять и более голов, сумма субсидии увеличена до 300 тыс. рублей. То есть мы ориентированы на то, чтобы помочь тем, кто содержит скот в большем количестве», – подытожил замминистра.