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В прошлом году в РТ выделили более 1,5 млрд рублей на поддержку личных подсобных хозяйств

31 января 2018, 15:46 , Фото: архив/Ильнар Тухбатов

В прошлом году в РТ выделили более 1,5 млрд рублей на поддержку личных подсобных хозяйств Для татарстанцев, имеющих пять коров и обязавшихся увеличить поголовье на пять и более голов, сумма субсидии увеличена до 300 тыс. рублей.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В прошлом году Татарстан выделил более 1,5 млрд рублей на поддержку личных подсобных хозяйств. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Из них только на содержание дойного стада пошло более 360 млн рублей. На поддержку строительства мини-ферм в прошлом году было выделено 75 млн рублей. Гражданам, которые содержат не менее трех коров и берут обязательство довести их количество до восьми и более, выделялось по 200 тыс. рублей», – сообщил собеседник агентства.

Фермерам с одной или двумя коровами, которые хотят увеличить поголовье до пяти животных, выделялось по 120 тыс. рублей.

«Есть новшество: для тех, кто имеет пять коров и берет обязательство увеличить поголовье на пять и более голов, сумма субсидии увеличена до 300 тыс. рублей. То есть мы ориентированы на то, чтобы помочь тем, кто содержит скот в большем количестве», – подытожил замминистра.


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