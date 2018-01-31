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На матчи чемпионата мира по футболу продано почти 5 млн билетов

31 января 2018, 15:39

Очередной этап продаж завершился 31 января – теперь приобрести билеты на ЧМ-2018 любители футбола смогут только в порядке живой очереди.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Болельщики со всего мира приобрели почти 5 млн билетов на матчи чемпионата мира по футболу в России, сегодня завершился очередной этап продаж. Об этом сообщается в официальном пресс-релизе Международной федерации футбола (ФИФА).

На момент закрытия периода продаж, который прошел с 5 декабря по 31 января, в общей сложности было запрошено 4 млн 905 тыс. 169 билетов. Из-за высокого спроса для определения обладателей билетов пройдет случайная жеребьевка, уведомление об итогах которой болельщики получат до середины марта. Почти половина (49 процентов) билетов запрошена из-за рубежа, лидерами по количеству «нероссийских» заявок являются Германия, Аргентина и Мексика.

Новый этап продаж билетов на матчи ЧМ-2018 стартует 13 марта на сайте ФИФА в формате «живой очереди»: заявки будут подтверждаться в режиме реального времени после оплаты покупки.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи турнира примут 11 российских городов: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Сочи, Саранск, Екатеринбург, Волгоград, Самара, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.
 


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