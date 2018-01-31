В тетюшском селе Пролей-Каша на пожаре погиб 86-летний мужчина

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В тетюшском селе Пролей-Каша на пожаре в собственном частном доме погиб 86-летний мужчина. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о пожаре на единый номер вызова экстренных служб 112 в Тетюшском районе поступило сегодня в 7.19. Вызванные сотрудники пожарно-спасательной части №133 прибыли на место через 19 минут. Горел деревянный сарай, огонь мог перекинуться на жилой дом, который находился в пяти метрах.

Пожарные за 11 минут полностью потушили огонь. Около входа в сарай лежало тело погибшего 86-летнего хозяина домовладения.

Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.