Жители Татарстана смогут проголосовать на выборах Президента РФ по месту нахождения

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Жители Татарстана смогут проголосовать на выборах Президента России по месту нахождения. Сегодня начался прием заявлений от граждан РФ, которые не смогут прийти на выборы по адресу регистрации. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Прием заявлений в территориальные избирательные комиссии и МФЦ будет проходить с 31 января по 12 марта. Правом подать заявление жители республики также могут воспользоваться через федеральный государственный портал госуслуг.

«Мы открыли 67 пунктов приема заявлений в территориальных комиссиях нашей республики», — сказал Шагиахметов.

С 25 февраля по 12 марта заявление можно будет подать непосредственно в участковую избирательную комиссию (УИК).