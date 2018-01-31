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Жители Татарстана смогут проголосовать на выборах Президента РФ по месту нахождения

31 января 2018, 15:10 , Фото: Султан Исхаков

Жители Татарстана смогут проголосовать на выборах Президента РФ по месту нахождения Сегодня начался прием заявлений от избирателей, которые не смогут прийти на выборы по адресу регистрации.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Жители Татарстана смогут проголосовать на выборах Президента России по месту нахождения. Сегодня начался прием заявлений от граждан РФ, которые не смогут прийти на выборы по адресу регистрации. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель Центризбиркома Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Пресс-конференция о выборах 2018

Прием заявлений в территориальные избирательные комиссии и МФЦ будет проходить с 31 января по 12 марта. Правом подать заявление жители республики также могут воспользоваться через федеральный государственный портал госуслуг.

«Мы открыли 67 пунктов приема заявлений в территориальных комиссиях нашей республики», — сказал Шагиахметов.

Пресс-конференция о выборах 2018

С 25 февраля по 12 марта заявление можно будет подать непосредственно в участковую избирательную комиссию (УИК).


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