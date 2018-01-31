Учителей татарского языка научат работать с методикой «Сэлам»

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Институт развития образования Республики Татарстан в феврале проведет специальный вебинар для учителей татарского языка. Языковеды научат преподавателей пользоваться учебно-методическим комплексом «Сэлам». Об этом сообщает журнал «Мэгариф» со ссылкой на пресс-службу института.

Тематический вебинар должен состояться 27 февраля.

«Институт развития образования РТ постоянно организует такие мероприятия для преподавателей. 26 января для руководителей татарских школ и учителей родного языка прошел вебинар на тему "Использование современных коммуникационных технологий на уроках татарского языка и литературы". В нем приняли участие учителя из 12 регионов России. Коллеги обсудили положительные и отрицательные стороны методики Валерии Мещеряковой, делились опытом», – отмечается в сообщении о вебинаре.

Для участия в вебинаре по вопросам использования учебно-методического комплекса «Сэлам» необходимо заполнить заявление на сайте института. Предусмотрена онлайн-трансляция.