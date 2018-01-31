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«Татарстан почтасы» проинформирует татарстанцев о порядке проведения выборов Президента РФ

31 января 2018, 21:39

Филиал «Почты России» распространит печатные и аудиовизуальные материалы от ЦИК РФ в рамках информационной кампании.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Филиал «Почты России» – «Татарстан почтасы» будет информировать жителей Татарстана о порядке проведения выборов Президента РФ, которые пройдут 18 марта, сообщает пресс-служба организации.

«Татарстан почтасы» распространит печатные и аудиовизуальные материалы от ЦИК России в рамках информационной кампании. Оповещение будет происходить в том числе и в отдаленных населенных пунктах региона.

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи генерального директора «Почты России» Николая Подгузова с председателем ЦИК РТ Мидхатом Шагиахметовым.

«Всю информацию о выборах Президента Российской Федерации мы доведем до каждого избирателя», – почеркнул Подгузов. Шагиахметов же подтвердил, что приоритетной задачей в любой избирательной кампании является информирование населения.

 


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