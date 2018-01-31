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Пассажиры поездов маршрута Казань – Москва могут приобрести билеты со скидкой

31 января 2018, 18:08

Акция действует при покупке билета в купейные вагоны поездов отправлением с 26 января по 26 апреля.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Пассажиры поездов, следующих по маршруту Казань – Москва – Казань, могут приобрести билеты по специальному тарифу за 999 рублей. Об этом сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Акция действует при покупке билета в купейные вагоны поездов отправлением с 26 января по 26 апреля.

Специальный тариф распространяется на билеты в поезд № 23 сообщением Казань – Москва. Акция не действует на составы, следующие 24 и 25 февраля, 10 и 11 марта.

Также билет со скидкой можно приобрести на поезд № 24 сообщением Москва – Казань. Но скидка не распространяется на такие даты, как 22 февраля и 7 марта.

Условия акции не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров.


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