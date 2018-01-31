Все новости Татарстан Россия

Происшествия

Полиция Татарстана выявила 641 сайт, пропагандирующий наркотики

31 января 2018, 14:57

Полицейские пресекли деятельность семи крупных интернет-магазинов, сбывавших наркотики.

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Сотрудники МВД по Татарстану в прошлом году выявили 641 сайт, содержащий информацию, пропагандирующую потребление наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские подготовили и направили в Роскомнадзор соответствующие документы по блокировке доступа к этим сайтам.

В 2017 году полицейские Татарстана пресекли деятельность семи крупных интернет-магазинов, сбывавших наркотические средства путем оставления тайников с «закладками» запрещенных веществ. Магазины действовали как на территории республики, так и в других регионах.


Подписывайтесь на нас в Telegram

Если вы нашли ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl + Enter