Полиция Татарстана выявила 641 сайт, пропагандирующий наркотики

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Сотрудники МВД по Татарстану в прошлом году выявили 641 сайт, содержащий информацию, пропагандирующую потребление наркотических средств и психотропных веществ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские подготовили и направили в Роскомнадзор соответствующие документы по блокировке доступа к этим сайтам.

В 2017 году полицейские Татарстана пресекли деятельность семи крупных интернет-магазинов, сбывавших наркотические средства путем оставления тайников с «закладками» запрещенных веществ. Магазины действовали как на территории республики, так и в других регионах.