Минсельхозпрод РТ: «Мы очень обрадовались, когда были введены продовольственные санкции»

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ положительно оценивает продовольственные контрсанкции, введенные российскими властями. Об этом в интервью ИА «Татар-информ» заявил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Мы очень обрадовались, когда были введены продовольственные санкции. Сегодня большая часть сельхозпродукции производится внутри страны, в том числе и многие виды, которые раньше завозились, – клубника, земляника, яблоки. Кроме субтропических культур, мы все можем производить у себя! Теперь на рынке какой только продукции нет. Татарстан обеспечивает себя практически всем необходимым», – заявил Хабипов.

В то же время сейчас склады местных молокозаводов забиты готовой продукцией. То же самое можно сказать о сахарных заводах.

«В 2016 году оптовая цена сахара составляла 37 рублей (за один килограмм – прим. Т-и), а в прошлом – в лучшем случае 25... Как следствие, пострадали и агрофирмы, сеющие сахарную свеклу. В 2016 году заводы принимали одну тонну свеклы за 3 тыс. рублей, а в 2013-м – за 1,8 тыс.», – продолжил замминистра.

Благодаря продовольственным санкциям республика начала производить много сельхозпродукции, но сейчас условия на рынке совершенно изменились, подытожил собеседник агентства.