Минсельхозпрод РТ: Обвал закупочных цен на молоко вызван дешевым завозным сырьем

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Обвал закупочных цен на молоко вызван дешевым завозным сырьем, в основном из Беларуси. Об этом рассказал в интервью ИА «Татар-информ» заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ришат Хабипов.

«Дело в том, что на рынке сегодня очень много завозного дешевого сырья, в основном из Республики Беларусь. В нашу страну поступает огромное количество сухого молока, из которого недобросовестные производители делают молочную продукцию. По виду она, может быть, и не отличается, но по качеству хуже. Торговые же сети в погоне за прибылью охотно принимают и продают такую продукцию», – заявил собеседник агентства.

Обвал закупочных цен на молоко зафиксирован в 50 регионах России, добавил замминистра.

«Мы ждем вмешательства в ситуацию федеральных органов власти, обращаемся и в Правительство России, и в Минсельхоз РФ, и к депутатам Госдумы», – продолжил Хабипов.

В России должны быть установлены ввозные пошлины на молоко и приняты другие меры защиты местных сельхозпроизводителей, подчеркнул представитель Минсельхозпрода РТ.