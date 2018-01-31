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Около тысячи избирательных участков в РТ будут оснащены видеокамерами

31 января 2018, 14:47 , Фото: Султан Исхаков

Около тысячи избирательных участков в РТ будут оснащены видеокамерами Система видеонаблюдения охватит крупные избирательные участки Татарстана.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ», Рустам Кильсинбаев). Около 940 избирательных участков в Татарстане оснастят видеокамерами к предстоящим в марте этого года выборам Президента РФ. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил председатель ЦИК РТ Мидхат Шагиахметов.

Пресс-конференция о выборах 2018

Всего в республике на сегодняшний день насчитывается более 2,8 тыс. избирательных участков. Видеонаблюдение получат наиболее крупные из них, где количество избирателей превышает 1 тыс. человек. Впервые видеокамерами будут оснащены все 65 территориальных комиссий республики.

«Вся эта процедура проводилась централизованно ЦИК РФ, есть постановление Правительства РФ о выборе единственного поставщика этих услуг – это Ростелеком. Соответственно, все территориальные комиссии на выборах Президента РФ будут оснащены видеокамерами», – пояснил Шагиахметов.


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