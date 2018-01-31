Почти 100 процентов мензелинцев высказались против межэтнических конфликтов

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Жители Мензелинска приняли участие в блиц-опросе по вопросам межэтнических конфликтов, который провели сотрудники Многопрофильного молодежного центра «Веста», пишет газета «Мензеля».
Данные опроса показали, что 89 процентов из 102опрошенных имеют друзей другой национальности. При этом 42 процента опрошенных к традициям другой национальности относятся уважительно, 18 процентов – не интересуются, 36 процентов относятся равнодушно и только 2 процента – враждебно.
В анкетировании приняли участие 102 респондента. Они ответили на 14 вопросов.
Опрос состоялся совместно с помощником главы Мензелинского района, секретаря межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений Марком Токаревым и волонтерами.