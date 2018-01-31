Школа акыды открылась в Татарстане

(Казань, 31 января, «Татар-информ», Алия Замалеева). Сегодня в Духовном управлении мусульман Татарстана состоялось открытие Школы акыды.

Акыда – вероубеждение в исламе, мировоззрение мусульман, форма раскрытия имана.

Обучение в школе будет вестись в Болгаре с 31 января по 4 февраля. В качестве основного спикера школы приглашен известный проповедник, специалист, получивший образование в ЮАР, Абу Гали Габдеррашид Аль-Ашгари Аль-Ханафи. Он прочтет участникам лекции по книге «Акыда ат-Тахавиййя». В свободное от учебы время молодых людей ждут активные развлечения на свежем воздухе, спортивные соревнования, коллективные намазы в Белой мечети, экскурсии по Болгарскому заповеднику, встречи с шейхом Абдраззаком Ассаади и другими почетными гостями.

Обучение в школе пройдут 40 человек. Они отобраны по результатам двух туров: по наибольшему количеству перепостов о школе в социальных сетях и по онлайн-тестированию по акыде и фикху. Всего в отборе приняло участие более ста молодых людей и девушек.

Начальник отдела ДУМ РТ по делам молодежи Айгуль Биктимирова в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» напомнила о том, что в прошлом году зимой в Болгаре проходила Школа Корана. В этом году было принято решение организовать Школу акыды. Это решение, по ее словам, было оправданным, так как желающих принять участие в ней было много. Но отбор прошли только 40 человек. Биктимирова сообщила, что география участников молодежной школы по сравнению с прошлым годом расширилась. В этом году обучение в Школе акыды будут проходить молодые люди из Астрахани, Ижевска, Новосибирской области, Челябинска, Башкортостана, Пензы, Москвы и других субъектов России, а также из Татарстана.

Поприветствовать участников школы пришел первый заместитель муфтия Татарстана Рустем хазрат Валиуллин. Он отметил, что известие о планах провести Школу акыды он воспринял с радостью, так как изучение акыды важно, ведь правильность вероубеждения – это основа принимаемости дел. Рустем Валиуллин уверен, что полученные в рамках школы знания будут полезны молодежи. «Надеюсь, вы вернетесь оттуда вдохновленными, просветленными, духовно окрепшими братьями в вере», – высказал свои пожелания заммуфтия. Он также пожелал участникам Школы акыды не проводить время впустую и максимально использовать его для получения знаний.

Главный специалист отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Марат Салимгараев поблагодарил ДУМ РТ за организацию такой школы. «Получение знаний – долг каждого мусульманина, знание – душа ислама», – сказал он.

Сегодня участники Школы акыды отправились в Болгар. По завершении обучения им предстоит сдать экзамены Абу Гали Аль-Ашгари и получить сертификаты.