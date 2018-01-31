Самая красивая бабушка мира живет в Казани

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Илия Гарипова, работающая в Доме культуры поселка Вознесение Казани, приехала из болгарского города София с победой на международном конкурсе красоты. Она завоевала титул вице-миссис в конкурсе «Бабушка Вселенная» (Grandma Universe 2018).

«Когда в 2006 году я одержала победу в республиканском конкурсе “Нечкэбил“ как самая красивая женщина республики, я поставила перед собой цель: я должна стать известной и как самая красивая бабушка», – рассказала Гарипова корреспонденту «Татар-информ».

Илия Гарипова – финансист по образованию, долгие годы проработала в казначействе. Но ее душа всегда тянулась к искусству. Сегодня она занимается с детьми двух – трех лет в Доме культуры поселка Вознесение, автор программы «Сказочная терапия».

«Конкурс состоялся в Болгарии 21 января. В этот день в Софии отмечают День бабушек. На конкурс приехали лучшие из лучших со всего мира. В своем выступлении я хотела показать энергичность и жизнелюбие татарских бабушек. Станцевала народный танец, показала отрывки из татарских народных сказок, представила национальное блюдо чак-чак», – рассказала Илия Гарипова.

Конкурс «Бабушка Вселенная» прошел в Софии восьмой раз. До этого не одной участницы из Татарстана там не было, Илия ханум – первая бабушка, представившая республику на международном состязании.

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