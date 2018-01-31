Полиция Татарстана задержала пару торговцев «синтетикой»

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Сотрудники Управления наркоконтроля МВД по Татарстану задержали подозреваемых в сбыте синтетических наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Полицейские узнали, что 20-летний житель Казани вместе со своей несовершеннолетней подругой промышляет сбытом наркотиков с использованием закладок.

Пара была задержана с поличным сразу после оборудования очередного тайника. У них полицейские изъяли более 46 граммов синтетического наркотика PVP. При обыске по месту жительства задержанных оперативники обнаружили еще свыше 340 граммов «синтетики».

Следователи МВД возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических веществ в крупном размере». 20-летнего парня по решению суда на время следствия заключили под стражу, с его 17-летней подруги взяли подписку о невыезде.

Как установили сотрудники Управления наркоконтроля МВД по РТ, пара приобретала наркотики в интернет-магазине. Сейчас полицейские проводят мероприятия по пресечению деятельности этого интернет-ресурса.