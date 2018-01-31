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Татарстан признан самым благоустроенным регионом России

31 января 2018, 14:22

Татарстан признан самым благоустроенным регионом России Республика стала лидером приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» в 2017 году.
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(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Республика Татарстан стала лидером приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды и ЖКХ» в 2017 году. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на заявление министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня.

В республике гораздо раньше, чем в целом по стране, начали заниматься проблемами развития городской среды, отметил глава Минстроя России.

В декабре Президент Татарстана Рустам Минниханов возглавил федеральный общественный совет проекта «Городская среда».

Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин охарактеризовал благоустройство городской среды как наиболее востребованную программу. «Выделенные средства идут впрок, и люди осознают свое участие в реализации проекта», – заявил он.


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