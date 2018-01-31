Лучшие молодые теннисисты Старого Света разыграют в Казани зимний Кубок Европы

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). В Казани со 2 по 4 февраля пройдет зональный этап зимнего Кубка Европы по теннису (Tennis Europe Winter Cups by Head) среди юношей и девушек возрастной категории до 17 лет. Об этом сообщает PR-специалист Федерации тенниса Республики Татарстан Инга Шестопалова.

Столица Татарстана принимает турнир в шестой раз подряд. Участниками зимнего Кубка Европы станут сборные России, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Норвегии, Румынии, Эстонии, Турции и Швеции.

Цвета российского флага на турнире среди девушек будут защищать Оксана Селехметьева, Алина Чараева, Элина Аванесьян и Оксана Мешукова. Среди юношей в состав национальной сборной страны вошли Егор Агафонов, Евгений Филиппов, Алибек Качмазов и Алексей Кузнецов.

В квалификации команды сыграют матчи навылет – они состоят из двух одиночных и одного парного поединков. По два лучших коллектива среди юношей и девушек выйдут в финал Кубка: он пройдет во Франции и России соответственно.

