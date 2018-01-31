Айдар Галимов: Эстраде необходимо провести работу над ошибками

(Казань, 31 января, «Татар-информ»). Народный артист Татарстана и Башкортостана Айдар Галимов считает, что татарская эстрада сама должна решать свои проблемы. Об этом певец заявил на итоговом заседании коллегии Министерства культуры Республики Татарстан.

«Конечно, современная эстрада далека от идеала, но и плохого сказать не хочу. Есть положительные стороны, но и есть еще над чем работать, – прокомментировал он свое мнение корреспонденту “Татар-информ“. – Есть конкуренция, и это хорошо. Техническая сторона тоже на уровне. Эстрада превращается в шоу-бизнес, но в противном случае она может остановиться в развитии – эстрада не может сидеть на шее государства. Главный момент в том, что совершенствуя техническую сторону – аранжировку, свет, голос, спецэффекты, мы зачастую забываем о самой песне».

Айдар Галимов заметил, что к вопросу организации экспертно-консультативного совета, о котором в своем выступлении рассказал министр культуры Айрат Сибагатуллин, он относится с сомнением. «Кто войдет в экспертный совет? Может быть, соберутся авторитетные эксперты. Но не станет ли он органом наказаний? Если это будет орган чиновников, который по своему желанию будет исключать и выгонять из эстрады, – то такой совет не нужен! Таким образом эстраду на путь истинный не поставить. Если это будет консультативный орган, который направит, посоветует, как лучше, поможет и поддержит – пожалуй, да. Но это не должно превратиться в бюрократию. Эстрада должна сама себя исправить», – считает Галимов.

На итоговом заседании Минкульта РТ министр Айрат Сибагатуллин затронул проблемы современной татарской эстрады и рассказал, что для их решения готовится проект экспертно-консультативного совета под крылом министерства.